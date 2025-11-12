Los ministros de Energía y Justicia de Ucrania dimiten tras ser salpicados por un escándalo de corrupción

Los ministros de Energía y Justicia de Ucrania presentaron su renuncia el miércoles, poco después de que el presidente Volodimir Zelenski dijera que ambos debían dimitir por su presunta participación en un escándalo de corrupción en el sector energético del país.

Los investigadores acusaron a un aliado clave de Zelenski de orquestar una trama de desvío de fondos de un valor de 100 millones de dólares. El anuncio provocó un gran malestar dentro de la población, que sufre frecuentes cortes de electricidad debido a los bombardeos rusos.

Ucrania lleva mucho tiempo afectada por la corrupción, y la lucha contra este fenómeno se considera un requisito fundamental para su adhesión a la Unión Europea.

Zelenski dijo que tanto su ministro de Justicia, German Galushchenko, como su ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, debían presentar su renuncia.

Los investigadores creen que el primero obtuvo «beneficios personales» de la trama corrupta cuando era titular de Energía.

Pero no se tiene conocimiento de que ninguno de los dos haya sido acusado formalmente. Tampoco se mencionó si Grynchuk se benefició del plan.

«El ministro de Justicia y la ministra de Energía no pueden seguir en sus cargos», dijo Zelenski en un video difundido en redes sociales.

Poco después, ambos presentaron sus cartas de renuncia, informó la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

El Parlamento de Ucrania aún debe aprobar formalmente las dimisiones.

Las acusaciones, reveladas a principios de esta semana, se centran en sobornos relacionados con contratos de Energoatom, la empresa estatal nuclear y el mayor proveedor de electricidad del país.

– «Enemigos internos» –

La gente «recauda todo el dinero posible para ayudar al ejército y ellos se lo guardan en sus sótanos», reaccionó Davyd, un creador de contenidos de 24 años, a AFP.

«¿Por qué hacen esto?», se preguntó el joven, que prefirió no dar su apellido y expresó su preocupación por cómo afectará el escándalo a los apoyos de Kiev dentro de la UE.

Olena Boikova, de 57 años, dijo a su vez que sentía «indignación» por el caso. También calificó a los implicados de «enemigos internos».

Zelenski dijo este miércoles, antes de la renuncia de los ministros, que es «absolutamente inaceptable que sigan existiendo tramas [de corrupción] en el sector energético» cuando los ucranianos se enfrentan a cortes diarios por los bombardeos rusos.

Los investigadores afirman que la trama de corrupción fue ideada por Timur Mindich, copropietario de la productora audiovisual Kvartal 95, fundada por Zelenski cuando era comediante antes de entrar en política.

Mindich huyó del país poco antes de que se hicieran públicas las acusaciones el lunes, informó el servicio de fronteras del Estado.

El mandatario ucraniano no hizo comentarios sobre su papel en la trama, pero la primera ministra dijo que le estaba imponiendo sanciones personales junto a otro empresario acusado, Oleksandr Tsukerman.

El escándalo supone una prueba importante para Zelenski, quien se enfrenta a acusaciones de centralizar el poder y silenciar a los críticos tras la invasión rusa de febrero de 2022.

En julio, Zelenski presentó una ley ante el Parlamento que buscaba cercenar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) y la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU).

Tras recibir un aluvión de críticas y producirse las primeras manifestaciones en los casi cuatro años de guerra, retiró la iniciativa.

