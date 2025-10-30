Los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7 se reúnen en un «momento crucial»

Toronto (Canadá), 30 oct (EFE).- La reunión de dos días de los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7, que se inició este jueves en Toronto, llega en «un momento crucial para la economía mundial», afirmó el Gobierno canadiense en la apertura de la cita.

El ministro de Energía de Canadá, Tim Hodgson, uno de los dos anfitriones de la reunión, señaló en su intervención de apertura que «los mercados de la energía están siendo transformados, las ciudades exigen un acceso seguro y asequible y los inversores buscan claridad y confianza».

Canadá, que ejerce la presidencia rotatoria del G7 hasta finales de año, ha indicado que esta reunión, en la que también participan los comisarios europeos de Medio Ambiente y Energía, también tratará la resiliencia de las cadenas de suministro, el papel de las tecnologías emergentes, la predicción de eventos meteorológicos extremos y la preparación y respuesta a estos desastres, entre otros temas.

Poco antes del inicio de la reunión en Toronto, el comisario europeo de Energía y Vivienda de la CE, Dan Jorgensen, señaló que las conversaciones en la ciudad canadiense suponen «una gran oportunidad» para asegurar el suministro «estable y sostenible» de materias primas críticas para la economía del futuro.

«Los mercados mundiales deben recompensar la apertura, sostenibilidad y equidad, no la distorsión o la instrumentalización de las dependencias comerciales», añadió el responsable europeo.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático canadiense, Julie Dabrusin, dijo que la reunión se centrará «en soluciones prácticas que refuercen la resiliencia, protejan nuestras aguas y combatan la contaminación». EFE

