Los ministros de Exteriores de la India e Israel se reúnen en Nueva Delhi

2 minutos

Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, y de Israel, Gideon Saar, se reunieron este martes en Nueva Delhi con motivo de la visita del ministro israelí a este país asiático, que tiene lugar semanas después del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Hasta ahora no han trascendido más detalles sobre la agenda del ministro israelí en la India.

En las primeras declaraciones de ambos ministros antes de reunirse en la capital india, Jaishankar destacó que Nueva Delhi y Jerusalén enfrentan «un desafío particular por el terrorismo».

«Es esencial que trabajemos para asegurar un enfoque global de tolerancia cero hacia el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», dijo el ministro indio.

Por su parte, Saar incidió en que «el terrorismo radical es una amenaza mutua para Israel y la India».

«Los estados terroristas radicales de Hamás en Gaza, Hizbulá en Líbano y los hutíes en Yemen se han establecido durante las últimas décadas. Erradicarlos es necesario para la seguridad y la estabilidad de nuestra región», añadió el ministro israelí.

La situación en Gaza se encuentra ahora en alto el fuego después de que entrase en vigor el pasado 10 de octubre el acuerdo de paz auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Acogemos con satisfacción el regreso de los rehenes y de los restos de quienes, lamentablemente, perdieron la vida. La India apoya el Plan de Paz para Gaza y espera que allane el camino hacia una solución duradera y sostenible», dijo Jaishankar.

Aunque la India reconoce el Estado de Palestina desde 1988 y ha sido un histórico defensor de su causa, el actual primer ministro indio, Narendra Modi, y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, mantienen una relación cercana.

Los representantes de la India e Israel también han abordado su cooperación en otros sectores, mayoritariamente en el agrícola, semiconductores y de ciberseguridad. EFE

jgv/lgm/ah

(foto)(vídeo)