Los ministros de Exteriores del G7 tratan el refuerzo de la seguridad marítima, dice Rubio

2 minutos

Toronto (Canadá), 12 nov (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 han tratado en su reunión en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake «reforzar la coordinación» para aumentar la seguridad marítima, afirmó este miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

En un mensaje en redes sociales, Rubio afirmó que «desde el golfo de América (México) hasta el Pacífico, las vías marítimas seguras y abiertas son la columna vertebral de la economía estadounidense, ya que transportan productos de EE. UU. a los mercados de todo el mundo».

Las conversaciones en el seno del G7 sobre la seguridad de las vías marítimas se produce cuando las fuerzas militares de EE.UU. han lanzado ataques contra embarcaciones en el Caribe que supuestamente transportan drogas, causando decenas de muertes, y en medio de un fuerte despliegue naval en aguas frente a Venezuela.

El martes, al inicio de la reunión de ministros de Exteriores del G7, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, criticó las «operaciones militares» en el Caribe y cuestionó su legitimidad.

«Hemos observado, con preocupación, las operaciones militares en la región caribeña porque ignoran las leyes internacionales», afirmó Barrot a los periodistas tras su llegada a Niagara-on-the-Lake.

Rubio también afirmó, tras la reunión hoy de los ministros del G7 con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, para analizar «formas de reforzar la defensa de Ucrania y poner fin a este sangriento conflicto», que EE.UU. mantiene su compromiso de «instar a Rusia a recurrir a la vía diplomática y entablar un diálogo directo con Ucrania».

En el marco de la reunión de ministros, Rubio mantuvo un encuentro bilateral con su homóloga canadiense, Anita Anand, «para tratar la colaboración continua en materia de seguridad transatlántica, el Indo-Pacífico y el refuerzo de las cadenas de suministro». EFE

jcr/jmr/lar