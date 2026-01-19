Los ministros de Finanzas alemán y galo rechazan el «chantaje» de Trump sobre Groenlandia

Berlín, 19 ene (EFE).- Los ministros de Finanzas de Alemania y de Francia, Lars Klingbeil y Roland Lescure, rechazaron este lunes el «chantaje» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, después de que el inquilino de la Casa Blanca amenazara con aranceles contra ocho países europeos que enviaron militares en misión de reconocimiento a la isla.

«Alemania y Francia están unidos y no nos dejamos chantajear, y habrá una firme respuesta de Europa», afirmó Klingbeil en Berlín, antes de comenzar una reunión de trabajo con su homólogo francés, que también incidió en el mensaje de rechazo del ministro alemán.

«Yo lo digo también, el chantaje entre aliados desde hace 250 años, entre amigos, no es aceptable», dijo Lescure.

«Es la primera vez que se usan aranceles, de los que no pensamos bien, por motivos geopolíticos. Como europeos debemos estar unidos y coordinados», abundó el ministro de Finanzas.

Tanto Klingbeil como Lescure aludieron a las medidas con las que puede responder Europa ante las amenazas de Trump con aranceles a los ocho países europeos -Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido- después de que esas naciones enviaran soldados en misión de reconocimiento a la isla danesa de la región ártica.

El alemán planteó que los europeos pueden actuar frente a esas amenazas, pues existe un acuerdo arancelario entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos que tiene que aprobarse esta semana en el Parlamento Europeo que se puede «congelar».

Klingbeil también recordó que existen aranceles europeos a importaciones de Estados Unidos que hasta el próximo 6 de febrero están suspendidos pero que pueden entrar en vigor.

Por último, el titular de Finanzas alemán recordó que la UE tiene una «caja de herramientas europea» con medidas para dar una respuesta a lo que llamó «chantaje económico».

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que mandaron militares a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington. EFE

