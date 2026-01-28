Los ministros de la UE esperan un acuerdo para ampliar las sanciones contra Rusia e Irán

Bruselas, 28 ene (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prevén llegar mañana jueves a un acuerdo sobre nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y contra Irán por la represión por parte de las autoridades, sin que haya por el momento la unanimidad necesaria para declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

Rusia

Reunidos en un Consejo en Bruselas, los ministros esperan sacar adelante nuevas medidas restrictivas contra Rusia mientras continúa la preparación, en paralelo, del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania, con idea de que esté listo en febrero cuando se cumplan ya cuatro años de guerra, según fuentes comunitarias y diplomáticas.

Fuentes diplomáticas apuntaron este miércoles a que otras seis personas implicadas en manipulación e interferencia de información extranjera serán sancionadas a través del régimen contra actividades híbridas.

Por su parte, el vigésimo paquete -sobre el que la Comisión Europea deberá aún presentar una propuesta- incluirá más medidas destinadas a golpear la economía rusa con disposiciones contra la llamada flota fantasma que ayuda a que Moscú esquive las restricciones a su petróleo y contra otros actores económicos, apuntaron.

El debate sobre la flota fantasma no solo se centra en qué más buques incluir en la lista negra, sino también en cómo abordar este fenómeno de una manera mucho más amplia.

Se está estudiando, en concreto, cómo utilizar las normas y reglamentos nacionales sobre el abordaje de barcos y los contactos con los países de la bandera de las embarcaciones.

La guerra en Ucrania será uno de los puntos fuertes de la agenda del Consejo del jueves, al que se conectará por videoconferencia el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga.

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, afirmó este miércoles que espera que para abril puedan otorgar a Ucrania el primer tramo del préstamo de 90.000 millones de euros acordado por el Consejo Europeo, del que 60.000 millones se dedicarán a defensa.

“Estoy trabajando intensamente con mis servicios y con los ucranianos para preparar la puesta en marcha, que comenzará en abril”, dijo durante una conferencia de la Agencia Europea de Defensa.

Oriente Medio

Los ministros comunitarios también abordarán el jueves Oriente Medio y más en concreto la situación en Gaza, Siria e Irán, y en ese punto esperan acordar más sanciones contra responsables de la represión en ese último país.

Se prevé la sanción de 21 personas a través del régimen de medidas restrictivas por violaciones de los derechos humanos en Irán y de otras diez en virtud del régimen por la asistencia de Teherán a Rusia, según fuentes diplomáticas.

No obstante, fuentes comunitarias precisaron que aún no hay la unanimidad necesaria para poner a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, pese a la petición de numerosos Estados miembros.

Las fuentes diplomáticas apuntaron que la Guardia Revolucionaria ya figura en la lista de regímenes de sanciones contra Irán y que, en lo que respecta a la congelación de activos y la prohibición de transferencias, ya se ve afectada, por lo que “en la práctica el valor añadido de incluirla como organización terrorista es muy limitado”.

España está a favor de que sea incluida en la lista de terroristas, señalaron otras fuentes diplomáticas, pero el país ha pedido en todo caso calibrar las consecuencias, mientras que Wstados como Bélgica coinciden en que el asunto es delicado y piden tener en cuenta cómo puede afectar esa inclusión a sus propios ciudadanos.

Otro punto de debate en el consejo será la situación en la región de los Grandes Lagos -y se espera un acuerdo para sancionar a otros siete sudaneses-, mientras que el almuerzo de trabajo estará dedicado a un intercambio con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Fuentes comunitarias destacaron la importancia de que se haya invitado a un representante de las Naciones Unidas, “dadas las amenazas al multilateralismo que observamos y que nos preocupan mucho”.

Al término de la reunión de los ministros de Exteriores, tendrá lugar un Consejo de Asociación con Marruecos. EFE

