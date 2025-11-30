Los ministros de Netanyahu cierran filas con el mandatario tras su petición de indulto

Jerusalén, 30 nov (EFE).- Los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu cerraron filas con el mandatario tras enviar este al presidente de Israel, Isaac Herzog, la petición de indulto del juicio por corrupción al que se enfrenta.

«Apoyo la solicitud de indulto presentada por el primer ministro Netanyahu al presidente Herzog y le pido que la conceda y ponga fin a los cargos legales que surgieron viciados y crearon una profunda división que divide al pueblo», aseguró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado publicado por su cartera.

Katz, al igual que hacen Netanyahu y sus abogados en la carta que han enviado a Herzog, dirige la atención a la situación de Israel: «Viejos enemigos buscan recuperar su poder, mientras que nuevas fuerzas en la vecindad intentan surgir con el objetivo de amenazar la seguridad de los ciudadanos israelíes».

Ante esta «amenaza estratégica», según Katz, Israel necesita un liderazgo unificado.

Su titular de Economía e Industria, Nir Barkat, aseguró que el interés del Estado de Israel «es poner fin al juicio contra el primer ministro Netanyahu» en otro comunicado en la red social X.

«Después de una guerra difícil, el Estado de Israel debe emprender un nuevo camino de unidad y asociación nacional», continúa Barkat.

También Netanyahu, en su misiva, asegura que su interés privado sería continuar el proceso jurídico para demostrar su inocencia, pero dice sacrificarlo en pos del «bien del Estado» de Israel.

«Es hora de liberar a Israel de la saga del juicio de Netanyahu que está dividiendo a la nación», recoge otro comunicado del ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar. «Lo adecuado es garantizar la solicitud del indulto por el bien del futuro del país».

Los ministros radicales Itamar Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional; y Bezalel Smotrich, de Finanzas, también mostraron su apoyo en sendos comunicados al mandatario y cargaron contra el sistema judicial nacional.

«El juicio en contra el primer ministro Netanyahu se ha convertido desde hace tiempo en un juicio contra la Fiscalía General, cuya vergüenza, su flagrante incompetencia, su criminalidad y sus actos delictivos salen a la luz pública semana tras semana», escribió Ben Gvir en X.

Smotrich comenzó su comunicado alegando que su partido, Sionismo Religioso, sigue comprometido con una reforma del sistema judicial independientemente de que el indulto a Netanyahu se produzca.

«Además de la necesaria reforma del sistema de aplicación de la ley, está claro para cualquier persona pensante que Netanyahu ha sido perseguido durante años por un sistema judicial corrupto que fabricó casos políticos en su contra», escribió.

El ministro de Finanzas cargó directamente contra la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, cuya destitución busca desde hace meses el Ejecutivo de Netanyahu por las constantes desavenencias, al oponerse Baharav-Miara a numerosas decisiones gubernamentales.

«Cuya vergüenza, su flagrante incompetencia, su criminalidad y sus actos delictivos salen a la luz pública semana tras semana», añadió.

Netanyahu está siendo juzgado por el ‘caso 1.000’, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio Yedioth Ahronoth, Arnon «Noni» Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por, en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017), haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable. EFE

