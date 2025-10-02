The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los ministros del G7 perseguirán a los que aumentan compras de petróleo a Rusia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los ministros de finanzas del G7 se comprometieron el miércoles a perseguir a los que continúan incrementando las compras de petróleo ruso desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú hace más de tres años. 

En un comunicado tras una reunión virtual, los altos funcionarios del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) acordaron que es hora de «maximizar la presión sobre las exportaciones petroleras de Rusia». 

Esto afectaría los ingresos que Moscú necesita para la guerra. 

«Apuntaremos contra quienes siguen aumentando sus compras de petróleo ruso desde la invasión de Ucrania y a quienes facilitan la elusión», declararon los ministros del G7 en un comunicado conjunto. 

Además, coincidieron en «la importancia de las medidas comerciales, incluidos los aranceles» y las prohibiciones de importación o exportación para intentar recortar los ingresos rusos. 

Las naciones del G7 también están «considerando seriamente la posibilidad de medidas comerciales y otras restricciones a los países y entidades que contribuyen a la financiación de los esfuerzos bélicos de Rusia, incluyendo los productos refinados procedentes del petróleo ruso». 

Estados Unidos indicó el mes pasado su disposición a ampliar los aranceles a los compradores de petróleo ruso si la Unión Europea toma medidas similares. 

Según un funcionario, el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de imponer tarifas aduaneras de entre el 50% y el 100% a compradores de petróleo como China e India. 

En septiembre, la Comisión Europea también afirmó que analizaba la posible imposición de aranceles a las importaciones de petróleo ruso al bloque ante la presión de Trump. 

El líder estadounidense ha exigido que Europa ponga fin a las importaciones de energía de Moscú antes de aceptar la imposición de sanciones contra Rusia. 

Los ministros del G7 planean reunirse de nuevo este mes en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

bys/sla/ad/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR