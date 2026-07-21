Los ministros que marcan el rumbo económico del Reino Unido en el Gobierno de Burnham

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Londres, 21 jul (EFE).- Andy Burnham asumió el lunes como primer ministro británico tras la dimisión oficial de Keir Starmer.

Estos son los nombres que llevarán las riendas de la economía británica, a la espera de conocer las políticas que aplicará Burnham, quien se ha comprometido a reducir la crisis por el coste de vida.

LOUISE HAIGH, viceprimera ministra

Aliada cercana a Burnham, tiene la misión de prestar apoyo al primer ministro y coordinar las políticas gubernamentales para llevar a cabo su programa de gobierno.

Es licenciada en Economía por la London School of Economics (LSE). Tras llegar al Parlamento como diputada por la circunscripción inglesa de Sheffield Heeley en 2015, Haigh fue reconocida en 2016 como la diputada más trabajadora -debido a la cantidad de intervenciones y preguntas que realizó en la Cámara de los Comunes-.

Fue ministra de Transporte entre julio y noviembre de 2024, cuando dimitió tras salir a la luz que había cometido un delito de fraude en 2013. Al frente de la cartera de Transporte, Haigh consiguió fondos para mejorar los servicios de autobuses a nivel nacional. Se ha consolidado como una figura clave dentro del sector de la «izquierda moderada» del Partido Laborista.

JOHN HEALEY, Ministro de Economía

También llamado ‘canciller del Exchequer’. Fue ministro de Defensa en el Gobierno de Keir Starmer. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Cambridge. En el pasado fue secretario parlamentario privado de Gordon Brown cuando éste fue titular de Economía entre 1999 y 2001, antes de ocupar cargos en los ministerios del Tesoro, Gobierno local y Vivienda entre 2001 y 2010.

Healey tiene una buena reputación en el ámbito internacional y ha establecido vínculos con aliados económicos importantes en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

JONATHAN REYNOLDS, ministro de Empresa

Graduado en Ciencias Políticas e Historia Moderna, además de en Derecho, inició su carrera política en 2007, cuando fue elegido como representante del Ayuntamiento de Tameside, para convertirse en diputado en 2010 por la circunscripción de Stalybridge and Hyde.

MIATTA FAHNBULLA, ministra de Energía

Economista de formación y exfuncionaria pública, dirigió el laboratorio de ideas ‘New Economics Foundation’ antes de convertirse en diputada por la circunscripción londinense de Peckham en 2024.

Se la considera parte de la facción de «izquierda moderada» del Partido Laborista. Nacida en Liberia, llegó al Reino Unido a los cinco años con sus padres, quienes huían de la guerra civil de su país en 1986.

HEIDI ALEXANDER, ministra de Transporte

Continúa en esta cartera, que ocupa desde noviembre de 2024. Licenciada en Geografía por la Universidad de Durham, Alexander ha resaltado la satisfacción por haber contribuido a la puesta en servicio de la línea del metro londinense Elizabeth (que va de este a oeste de la ciudad) y por haber logrado mantener operativa la red de transporte de la ciudad durante la pandemia.

Durante los años en que el laborismo estuvo en la oposición, Alexander fue portavoz de Sanidad durante el liderazgo de Jeremy Corbyn, pero renunció al cargo en 2016 al calificar dicho gabinete de «totalmente disfuncional».

PAT MCFADEN, ministro de Trabajo y Pensiones

Continúa al frente de esta cartera, que viene ocupando desde septiembre de 2025.

Licenciado en Políticas por la Universidad de Edimburgo, McFaden asumió la dirección del ministerio meses después de que el partido se viera obligado a dar marcha atrás en unos cambios de gran alcance destinados a reducir el gasto en prestaciones sociales.

Fue antiguo asesor del exprimer ministro laborista Tony Blair, representa a la circunscripción de Wolverhampton South East (oeste de Inglaterra) desde 2005, Fue ministro de Empresa durante el mandato de Gordon Brown (1997-2010). EFE

vg/ja/cg