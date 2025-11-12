Los ministros ucranianos de Energía y Justicia presentan su dimisión al Parlamento

1 minuto

Kiev, 12 nov (EFE).- Los ministros ucranianos de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko, respectivamente, presentaron este miércoles su dimisión, que le ha sido trasladada por el Gobierno al Parlamento, según anunció en sus redes sociales la primera ministra del país, Yulia Sviridenko.

La cámara debe ahora votar sobre sus renuncias en una sesión que, según una fuente citada por la agencia pública de noticias de Ucrania, Ukrinform, podría celebrarse el 18 de noviembre.

Grinchuk y Galushchenko renuncian al cargo a raíz de la operación anunciada por la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) este lunes contra una supuesta trama de comisiones ilegales a empresas contratistas de la compañía pública de energía atómica, Energoatom.

Los hechos se habrían producido en plena guerra mientras Galushchenko, que estaría implicado en la red, era ministro de Energía. Grinchuk se ha visto salpicada por el escándalo al depender Energoatom de su Ministerio.

Grinchuk sustituyó a Galushchenko al frente de Energía en julio de este año, cuando Galuschenko asumió la cartera de Justicia que ha desempeñado hasta ahora. EFE

mg/psh