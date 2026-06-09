Los movimientos en la banca italiana llevan a la Bolsa de Milán a ganar un 0,11 %

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Roma, 9 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su selectivo FTSE MIB avanzó un débil 0,11 %, hasta los 50.262,76 puntos, a causa de los movimientos en el sector financiero italiano para hacerse con Banca Monte Paschi Siena (MPS).

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share también subió un 0,07 %, hasta los 52.896,35 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos casi 648 millones de acciones por un valor 5.246 millones de euros (4.542 millones de dólares).

La sesión se vio animada nuevamente por la oferta de compra lanzada por el mayor banco del país, Intesa Sanpaolo, por MPS, un día después de que Banco Popolare Milano propusiera fusionarse.

En terreno positivo destacaron la aseguradora Unipol, que escaló un 4,67 % tras su acuerdo con Intesa para gestionar 600 sucursales de MPS una vez se complete la compra, Mediobanca (2,97 %), Banca Popolare Emilia Romagna (2,90 %) y la propia MPS (2,63 %).

También subieron la aseguradora Generali (2,13 %), el servicio postal Poste Italiane (2,03 %) y las firmas de moda Moncler (1,97 %) y Brunello Cucinelli (1,73 %).

Por el contrario, terminaron en rojo títulos como Stmicroelectronics (-5,94 %), la fabricante de cables Prysmian (-4,24 %), la de tubos de acero Tenaris (-3,13 %), el coloso del motor Stellantis (-1,90 %) y la aeroespacial Avio (-1,86 %), entre otras. EFE

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