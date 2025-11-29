Los muertos en Gaza alcanzan los 70.100 tras la identificación de cientos de cadáveres

1 minuto

Jerusalén, 29 nov (EFE).- Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 alcanzaron este sábado los 70.100, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí.

«El número de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 70.100 y a 170.983 los heridos desde el 7 de octubre de 2023», detalló el Ministerio en un comunicado, que añadió que 299 cuerpos fueron sumados al recuento total tras su verificación por el Comité Gubernamental encargado. EFE

pms/lab