Los muertos en Gaza por la ofensiva israelí superan los 69.000

1 minuto

Jerusalén, 8 nov (EFE).- El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.000, tras la última actualización del Ministerio de Sanidad del enclave, que añadió a casi 300 personas cuya defunción aún no había registrado.

«Se han añadido 284 muertos a la estadística acumulativa de fallecidos, cuya información fue completada y aprobada por el Comité Gubernamental para la acreditación de muertos entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2025», informó un comunicado, que cifra el total en 69.169.EFE

