Los muertos en Gaza superan los 64.000 tras 700 días de ofensiva israelí, según Sanidad

1 minuto

Jerusalén, 5 sep (EFE).- Al menos 69 gazatíes murieron este jueves por los ataques israelíes, lo que eleva el total de muertos en la Franja de Gaza a 64.300 después de setecientos días de conflicto armado en el enclave, informó el Ministerio de Sanidad en su informe diario que recoge cifras del día anterior.

Además de los fallecidos Sanidad denunció que 442 heridos llegaron a los desabastecidos hospitales de la Franja, que desde el inicio de la ofensiva israelí han atendido a 162.005 personas heridas por los bombardeos o mientras buscaban ayuda humanitaria.

En las últimas tres semanas, el Gobierno israelí ha ejecutado su plan de ocupación de la ciudad de Gaza con bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.

El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza, que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. EFE

erv/ngg/jgb