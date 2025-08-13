Los muertos en la ciudad de Gaza se disparan ante la expansión de la operación de Israel

Gaza/Jerusalén, 13 ago (EFE).- En los últimos días, los cada vez más intensos bombardeos de Israel contra la ciudad de Gaza, en el marco de la expansión de sus operaciones en la capital, dispararon el número de muertos hasta septuplicarlos, según los datos compartidos por el Ministerio de Sanidad gazatí con EFE.

En los últimos cuatro días los ataques aéreos se han hecho cada vez más intensos en la capital, algo que corroboran los números de Sanidad: 13 fallecidos el 9 de agosto, 23 el día 10, 40 el día 11 y 88 ayer, martes, día en que el Ejército asegura que comenzó a operar en el barrio de Zeitún (sur de la ciudad), según atestiguó EFE,

Este miércoles, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó el marco de las próximas operaciones del Ejército en Gaza (que incluye las recientes actuaciones en Zeitún), después de que el gabinete de seguridad israelí diera luz verde el viernes a la expansión de la ofensiva en Gaza hacia los «dos últimos bastiones de Hamás»: la capital y los campamentos de refugiados en la costa del centro y sur de la Franja.

Los números aportados por Sanidad incluyen también a los fallecidos por tiroteos del Ejército israelí en el norte de Gaza (que son llevados a hospitales de la capital), si bien un funcionario del ministerio indicó a EFE que los datos reflejan un incremento relacionado con los crecientes bombardeos.

A última hora del martes, el Hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza había recibido al menos 39 cadáveres fruto de los bombardeos en Zeitún, informó la Red de Noticias Quds (vinculada a Hamás), además de otros 23 que llegaron al Hospital Shifa desde otros barrios de la capital, como Sabra o Sheikh Radwan.

Sólo este miércoles y hasta el momento, esta misma cadena reporta unos 37 fallecidos fruto de los ataques contra Zeitún.

Este barrio sureño, uno de los más extensos de la ciudad de Gaza, es por ahora el núcleo de una expansión de las ofensiva israelí que, según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aspira a tomar las áreas de la Franja donde el Ejército no actuaba ante la posibilidad de que haya rehenes en ellas.

En una rueda de prensa en Jerusalén ante los medios internacionales el domingo, Netanyahu aseguró que su gabinete había aprobado expandir la operación en Gaza tanto a la capital como a los campos de refugiados del centro y sur del enclave, si bien sólo aludió a su intención de desplazar a los residentes de la ciudad de Gaza, por el momento.

«El concepto central del plan para las próximas fases en la Franja de Gaza se presentó y aprobó, de acuerdo con las directivas del escalón político», anunció este miércoles el Ejército, sin dar más detalles.

Más de 61.500 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

