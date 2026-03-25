Los muertos por ataques israelíes en Líbano suben a 1.094 y los heridos superan los 3.000

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Beirut, 25 mar (EFE).- El número de muertos por la campaña de ataques israelíes iniciada hace algo más de tres semanas contra el Líbano aumentó este miércoles a 1.094, entre ellos 121 niños, mientras que el de heridos supera ya los 3.000.

Según el último recuento ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia, las diferentes acciones aéreas y terrestres lanzadas por Israel desde el pasado 2 de marzo causaron un total de 1.094 fallecidos y 3.119 heridos en diferentes zonas del país.

De ellos, 22 víctimas mortales se registraron en las últimas 24 horas, periodo en el que también resultaron heridas 153 nuevas personas, informó el departamento, parte del Ministerio de Salud Pública.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí se enfrenta al grupo chií Hizbulá, entre crecientes indicios de que Israel estaría buscando ocupar a largo plazo la franja fronteriza del país vecino.

En este contexto, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, denunció este miércoles los intentos de crear un «Gran Israel» que incluya el territorio del Líbano y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentar estos planes o bien entregar su tierra al enemigo. EFE

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