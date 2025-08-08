The Swiss voice in the world since 1935

Los muertos por desnutrición en Gaza superan los 200, casi la mitad niños

Jerusalén, 8 ago (EFE).- Los muertos por desnutrición en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 superaron los 200, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave, que los sitúa en 201 después de los últimos cuatro reportados este jueves, dos de ellos niños.

En su boletín diario de fallecidos publicado este viernes, que se refiere a los registros del día anterior, Sanidad informa de que casi la mitad de los fallecidos por desnutrición (98) son niños. EFE

