Los muertos por la ofensiva israelí en Gaza superan los 68.000

1 minuto

Jerusalén, 18 oct (EFE).- El número total de muertos causados por la ofensiva de Israel en Gaza subió este sábado a 68.116, según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, tras añadir a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción.

Sanidad sumó en total 149 muertos al cómputo total, esos 120 desaparecidos y otras 29 defunciones registradas a lo largo del viernes los hospitales de Gaza. De estos, 23 fueron cuerpos recuperados entre escombros y de lugares de difícil acceso, dos fueron personas que fallecieron a causa de sus heridas y cuatro son gazatíes muertos en ataques israelíes, a pesar del alto el fuego. EFE

