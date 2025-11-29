Los muertos por las devastadoras inundaciones en Asia se acercan a los 500

Unas 500 personas murieron en las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en el este y sudeste de Asia, según los datos más recientes de las autoridades locales publicados este sábado.

En Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka se repiten duras imágenes de poblaciones inundadas, residentes atrapados por las aguas y deslizamientos de tierra tras las precipitaciones que han azotado ese lado del mundo desde hace varios días.

La agencia indonesia de gestión de desastres informó de más de 200 muertos, las autoridades tailandesas de al menos 162 en el sur del país, el gobierno esrilanqués de 123 y las autoridades malasias de dos fallecidos.

En Indonesia, la provincia de Sumatra Septentrional es la más afectada, con 116 muertos. En la vecina Sumatra Occidental, el balance casi se triplicó, pasando de 23 a 61, con «90 personas aún desaparecidas», según el portavoz de la agencia de emergencias, Ilham Wahab.

En la región de Aceh, al menos 35 personas han perdido la vida.

Este sábado los equipos de rescate se esforzaban por llegar a las zonas más afectadas de la turística Sumatra.

En Tailandia, «el número total de muertos en las siete provincias (afectadas) asciende a 162», informó el sábado Siripong Angkasakulkiat, portavoz del gobierno, precisando que más de 100 personas perdieron la vida sólo en la provincia de Songkhla.

Las aguas subieron hasta tres metros en esta región, que ha sufrido una de las peores inundaciones de la década.

Para suplir las morgues desbordadas, se movilizaron camiones frigoríficos para almacenar los cuerpos de las víctimas.

El viernes, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, visitó un refugio en el distrito de Hat Yai, uno de los más golpeados, y pidió disculpas por «haber permitido» que la tragedia sucediera durante su gobierno.

«El siguiente paso es evitar que la situación empeore», añadió el mandatario, al señalar que la limpieza del distrito llevaría dos semanas.

El gobierno puso en marcha ayudas para los afectados, incluida una indemnización de hasta 62.000 dólares en algunos casos.

El descontento público aumenta en Tailandia ante la gestión de la catástrofe. Dos responsables locales han sido suspendidos por presuntas irregularidades.

– Malasia y Sri Lanka –

En la vecina Malasia, dos personas han muerto a causa de las inundaciones en el estado de Perlis (norte).

Y en Sri Lanka, una isla de gran extensión al sur de la India, las inundaciones y los aludes provocados por las lluvias torrenciales han causado al menos 123 muertos y decenas de miles de desplazados, según la agencia local de emergencias.

La temporada anual del monzón, entre junio y septiembre, suele causar fuertes lluvias que provocan tragedias, pero este año una tormenta tropical ha agravado las condiciones.

En Indonesia y Tailandia, el número de víctimas mortales es uno de los peores de los últimos años por inundaciones.

Según los científicos, el calentamiento global provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, mortíferos y destructivos.

Por cada grado adicional, la atmósfera puede contener un 7% más de humedad, con precipitaciones más intensas, advierten expertos.

