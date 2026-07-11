Los muertos por los terremotos en Venezuela suben 215 hasta los 4.333

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Caracas, 11 jul (EFE).- Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4.333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras los terremotos ya que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

El número de personas sin vivienda también sigue en 17.907 y la de familias atendidas en 86.794, indicó el chavista en una rueda de prensa ante los medios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 18.437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31.837) y el de voluntarios registrados (30.197).

Según el balance oficial, han ocurrido 1.203 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas una de baja intensidad esta misma mañana. EFE

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