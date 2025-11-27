Los negociadores de Ucrania y EE.UU. se reunirán a finales de esta semana

2 minutos

Kiev, 27 nov (EFE).- Los equipos negociadores de Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse a finales de esta semana para continuar trabajando en el plan de paz propuesto por la parte estadounidense que la ucraniana ya revisó el pasado domingo en los contactos que ambas mantuvieron en Suiza, según declaró este jueves el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak.

“A finales de esta semana continuará el trabajo conjunto de las delegaciones de Ucrania y EE.UU. para trabajar sobre los resultados logradas en Ginebra”, escribió Yermak en su cuenta de X.

Ucrania había adelantado previamente que el secretario del Ejército de EE.UU. y nuevo emisario designado por Washington para las negociaciones a dos bandas que la Casa Blanca mantiene con Ucrania y Rusia, Dan Driscoll, volvería a Kiev para continuar los contactos.

Driscoll debutó en su nueva misión como correo de la administración de Donald Trump para Ucrania cuando viajó a Kiev la semana pasada para entregar el borrador inicial del plan de paz a Zelenski.

En su mensaje de este jueves, el jefe de gabinete del presidente ucraniano dijo que “es crucial no perder productividad y trabajar rápido” y que conseguir una paz “duradera y digna” es el objetivo compartido de estadounidenses y ucranianos.

“Igual que hicimos en Ginebra, nos preparamos para un diálogo constructivo que dé progresos tangibles para definir los pasos para poner fin a la guerra”, escribió también Yermak.

Ucrania acordó con EE.UU. en Ginebra el domingo la eliminación del borrador del plan de paz de puntos que considera inaceptables, como el que preveía que renuncie al territorio que aún controla en su región del Donbás y que se comprometa a abandonar sus aspiraciones de entrar en la OTAN o a recibir tras la guerra a tropas de países de la Alianza como garantía para evitar una nueva invasión.

Rusia insiste en estas y otras demandas que estaban incluidas en un plan de paz inicial que reflejaba casi sin modificaciones las condiciones para parar la guerra que exige el Kremlin. EFE

mg/pddp