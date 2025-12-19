Los negociadores ucranianos comienzan una nueva ronda de contactos en EE.UU.

Kiev, 19 dic (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov, iniciarán este viernes en Estados Unidos una nueva ronda de contactos con los mediadores estadounidenses, dentro de las negociaciones que impulsa Washington para poner fin a la guerra rusa en el país.

«Hoy en EE.UU. comenzamos junto con el teniente general Andrí Gnátov una nueva ronda de consultas con la parte estadounidense», escribió en su canal de Telegram Umérov, quien, junto al jefe del Estado Mayor, ha participado en todas las reuniones de las últimas semanas.

Umérov ha explicado que representantes de los principales socios europeos de Kiev también participarán en las reuniones de EE.UU. por invitación de Washington.

El emisario ucraniano dijo que ya ha mantenido contactos con estos representantes europeos para coordinar posiciones.

Según el medio estadounidense Axios, los contactos se celebrarán en Miami (EE.UU.), donde tiene su residencia uno de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff.

Axios ha publicado asimismo que el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev también se reunirá este fin de semana en Miami con los representantes de Donald Trump.

Ucranianos, europeos y estadounidenses ya se reunieron el domingo y el lunes pasado en Berlín con la idea de que los emisarios de Washington transmitieran a Rusia las propuestas de Kiev y sus socios para poner fin a la guerra. EFE

