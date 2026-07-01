Los negros representan el 86,3 % de los muertos en operaciones policiales en Brasil

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Río de Janeiro, 1 jul (EFE).- Las personas negras y los jóvenes continúan siendo las principales víctimas de la letalidad policial en Brasil, según un informe divulgado este miércoles por la Red de Observatorios de la Seguridad, que reveló que el 86,3 % de las personas muertas en operaciones policiales en 2025 era negra.

De acuerdo con el estudio, la población afrobrasileña tiene, en promedio, cuatro veces más probabilidades de morir a manos de agentes de seguridad que la población blanca.

El estudio ‘Piel Objetivo: entre Racismo y Letalidad’, elaborado por la Red de Observatorios del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC), analizó datos oficiales de nueve de los 27 estados de Brasil, incluyendo Río de Janeiro y São Paulo.

De acuerdo con el informe, esos nueve estados registraron conjuntamente 4.330 muertes derivadas de intervenciones policiales en 2025, un aumento del 6,4 % frente a las 4.068 contabilizadas en 2024.

Del total de víctimas, 3.104 eran negras, lo que equivale al 86,3 % de los casos.

La investigación también confirmó que la letalidad policial afecta principalmente a la población joven. El 64,8 % de las víctimas, equivalente a 2.804 personas, tenía hasta 29 años de edad, entre ellas 310 niños y adolescentes.

Según los autores del estudio, el perfil predominante de las víctimas -hombres, jóvenes y negros- permanece inalterado pese a los cambios registrados en la dinámica de la violencia en el país.

El informe señala que, en promedio, una persona negra tiene cuatro veces más probabilidades de morir en una acción policial que una blanca. Esa diferencia se amplía en algunos estados, como Pernambuco, donde el riesgo es once veces mayor, y Río de Janeiro, donde asciende a seis veces.

El estudio atribuye parte de ese escenario a la expansión de organizaciones criminales hacia el norte y nordeste del país, pero sostiene que el racismo sigue siendo un factor estructural para comprender el perfil de las víctimas de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. EFE

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