Los niños en Mongolia a galope hacia su sueño de correr en el festival del Naadam

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A sus seis años, Hurts Gantumur atraviesa a galope las estepas de Mongolia con la esperanza de convertirse en yóquey infantil: una tradición en la que jóvenes compiten a caballo en el festival anual del Naadam.

«Durante el entrenamiento, niño y caballo son sólo uno. Es así como se puede ganar», cuenta a la AFP Gantumur, el padre del chico.

Él ha pasado años criando caballos para el Naadam al mismo tiempo que supervisa la formación de su hijo.

Los niños participan desde tiempo inmemorial en las carreras de caballos, uno de los puntos álgidos de la fiesta del Naadam. Recorren entre 11 y 25 kilómetros, según la edad del caballo y la categoría de la carrera.

Sólo los niños de entre 8 y 12 años pueden participar. Con 14 años, el hermano mayor de Hurts, Zolboo, ya ha superado la edad límite.

La mayoría de los niños de las zonas rurales de Mongolia aprenden a montar a caballo desde muy pequeños, y aquellos que aspiran a convertirse en jinetes suelen empezar a entrenar hacia los cinco años.

Pero esta tradición también ha suscitado críticas por parte de grupos de defensa de los derechos de los niños, preocupados por su posible explotación y por las condiciones en las que se celebran las carreras, consideradas peligrosas.

Un informe de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, indica que los niños participan en esta competición «en condiciones que perjudican su salud y su vida».

La ONG Their World afirma que «a menudo faltan a la escuela para prepararse para las carreras y trabajan largas horas por salarios bajos en grandes criaderos de caballos».

– Tradición y honor –

En 2022, un niño jinete murió y otros nueve resultaron gravemente heridos durante las carreras, según las cifras del Gobierno mongol, de un total de unos 3.200 niños jinetes que participaron en 82 carreras ese año.

En respuesta, Ulán Bator elevó la edad mínima legal de los jinetes a ocho años, frente a los siete años establecidos anteriormente.

En total, 46 niños jinetes han muerto en carreras durante los últimos diez años, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mongolia.

Naciones Unidas ha seguido expresando su preocupación por un deporte que, según afirma, representa «un riesgo mortal para la vida y el bienestar de los niños que son o serán reclutados como jinetes».

Aun así, para muchas familias las carreras de caballos siguen siendo una tradición asentada, y una victoria durante el festival del Naadam aporta honor tanto a la familia del ganador como a su provincia.

Mientras Hurts, encaramado a lomos de su caballo en la estepa, se prepara para seguir los pasos de su hermano mayor, jinete en el Naadam, sus hermanos menores, gemelos de tres años, Galt y Gerelt, esperan su turno.

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