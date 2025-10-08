Los nueves barcos de la otra flotilla que navegaba a Gaza, interceptados por Israel

The Swiss voice in the world since 1935
Argel, 8 oct (EFE).- Los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaban hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales por Israel y sus alrededor de 140 participantes fueron detenidos, confirmó la campaña Rumbo a Gaza.

«A las 7:45 el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience fueron asaltados también en aguas internacionales a una distancia aproximada de 110 millas náuticas de la costa de Gaza», detalló la organización sobre el abordaje que comenzó sobre las 2:38 GMT. EFE

lfp/lab

