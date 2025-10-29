Los nuevos bombardeos israelíes en Gaza dejan al menos 50 muertos

Al menos 50 personas murieron en Gaza en las últimas horas en bombardeos israelíes, después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus tropas, aunque según el presidente estadounidense, Donald Trump, «nada va a amenazar» la tregua.

Según la agencia de Defensa Civil del territorio palestino, entre los 50 fallecidos hay hay 22 niños, así como mujeres y ancianos. Además unas 200 personas resultaron heridas.

El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, dijo a AFP que la situación en Gaza es «catastrófica y aterradora».

Israel comenzó a bombardear de nuevo el martes la Franja de Gaza tras acusar al movimiento islamista Hamás de atacar a sus soldados en el territorio palestino, sin especificar dónde, en violación de la tregua.

Por su parte Hamás negó haber atacado a soldados israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

El ejército israelí confirmó el miércoles que el soldado Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, murió en combate en el sur de Gaza.

Pese a los nuevos bombardeos Trump aseguró el miércoles que «nada va a amenazar el alto el fuego». Hablando a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, el republicano defendió el derecho de Israel de atacar Gaza si alguno de sus soldados es atacado.

Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, acusó a Israel de «violaciones» al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega del cadáver de un rehén, prevista inicialmente el martes.

Israel también acusa al movimiento islamista palestino de violar el acuerdo por haber entregado restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí, y no de otro rehén, como estaba previsto.

– «Quebrarle las piernas» –

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel del 7 de octubre de 2023.

También debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado por la ofensiva israelí en respuesta al ataque del 7 de octubre.

El brazo armado de Hamás afirmó en un comunicado en Telegram haber encontrado los cuerpos de dos rehenes el martes, aunque no especificó cuándo los entregaría.

Según el Foro de Familias, la principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, parte de los restos de Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.

«Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo», lamentaron sus familiares.

El Foro instó al gobierno de Netanyahu a «actuar con firmeza» frente a Hamás por sus «violaciones» del acuerdo de tregua.

Según el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, el hecho de que «Hamás siga jugando y no entregue inmediatamente todos los cuerpos» prueba que «aun está de pie». «Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas», zanjó.

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a la AFP que su movimiento estaba «decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados», y añadió que en un territorio devastado por dos años de combates recuperarlos es «complejo y difícil».

El ataque del 7 de octubre en Israel causó la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según balance de la AFP con base en cifras oficiales.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta causó 68.531 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Hamás.

