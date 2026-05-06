Los nuevos soldados de la Guardia Suiza juran fidelidad al papa León XIV

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Ciudad del Vaticano, 6 may (EFE).- Los 28 nuevos soldados de la Guardia Suiza, el ejército más pequeño y antiguo del mundo, pronunciaron este miércoles su juramento solemne de servicio ante el papa León XIV en una ceremonia en el Vaticano.

El acto, celebrado en el Aula Pablo VI, fue seguido atentamente por el pontífice y comenzó con el desfile de los nuevos reclutas luciendo sus tradicionales yelmos y corazas de gala.

El acto central consistió en la lectura de la fórmula de juramento por parte del capellán del cuerpo: «Juro servir fiel, leal y honradamente al pontífice reinante y a sus legítimos sucesores, y dedicarme a ellos con todas las fuerzas, sacrificando si es necesario mi vida en su defensa», dicta la fórmula proclamada ante los presentes en voz alta.

Tras la lectura, cada uno de los soldados juró fidelidad al papa alzando tres dedos de la mano derecha, gesto que simboliza a la Santísima Trinidad, mientras sostenían con la mano izquierda la bandera del cuerpo.

Como dicta la tradición, el juramento se celebra cada 6 de mayo, fecha en la que se conmemora a los caídos durante la protección de Clemente VII durante el famoso y sangriento ‘Saqueo de Roma’, la invasión de la capital pontificia en 1527 por las tropas de Carlos V.

Esta es la segunda vez que León XIV asiste a esta ceremonia, puesto que el año pasado el juramento debió posponerse hasta el 4 de octubre debido al fallecimiento del papa Francisco, ya que el 6 de mayo la Iglesia se encontraba en periodo de ‘sede vacante’.

Aquella fue la primera vez que un pontífice acudió al juramento de la Guardia Suiza desde que en 1968 lo hiciera Pablo VI.

Al concluir el acto, León XIV pronunció un breve saludo a los guardias, al presidente de Suiza, Guy Parmelin, y a las autoridades civiles y militares presentes, así como a los familiares de los recién juramentados.

«A vosotros, queridos jóvenes que habéis prestado juramento, os expreso mi estima y mi gratitud», dijo.

Y añadió: «El gesto que habéis realizado da testimonio de un compromiso de fidelidad, animado por el entusiasmo juvenil y fundado en la fe en Dios y en el amor a la Iglesia».

El papa finalizó su discurso deseándoles «una buena velada y una buena fiesta» en italiano, alemán y francés, los tres idiomas oficiales de Suiza.

La Guardia Suiza fue creada en 1506, cuando el papa Julio II negoció con los cantones helvéticos el envío de voluntarios para conformar una guardia personal y de su residencia en Roma.

En la actualidad, la Guardia Suiza, reconocible por su colorido uniforme, se encarga de garantizar la seguridad del papa, controlar los accesos al Vaticano y al Palacio Apostólico o cuidar de los cardenales durante el periodo de ‘sede vacante’. EFE

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