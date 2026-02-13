Los obispos de Francia, Alemania, Italia y Polonia piden que Europa contribuya a la paz

2 minutos

Roma, 13 feb (EFE).- Las conferencias episcopales de Alemania, Polonia, Francia e Italia lanzaron este viernes un llamamiento conjunto para que «en un mundo desgarrado y polarizado por la guerra y la violencia» Europa «redescubra su alma» y trabaje «por el bien común» y no sea sólo un «mercado económico y financiero».

En el texto, los cardenales Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella; Matteo Maria Zuppi, de Bolonia; Georg Bätzing, de Limburgo, y Tadeusz Wojda, de Gdansk, expresan el «deber» de este llamamiento pues sus «conciudadanos están angustiados y desorientados» y «el orden internacional está amenazado».

«En esta situación, Europa debe redescubrir su alma para ofrecer al mundo entero su contribución indispensable al bien común» y «no puede reducirse a un mercado económico y financiero, a riesgo de traicionar la visión inicial de sus padres fundadores».

Agregan que la misión de Europa, sobre todo tras vivir las dos guerras mundiales, «respetando el Estado de derecho y rechazando la lógica exclusivista del aislacionismo y la violencia» debe optar «por la resolución supranacional de conflictos, eligiendo mecanismos y alianzas adecuados».

Explican que «a pesar de los numerosos movimientos euroescépticos en diversos países del continente, los europeos se han acercado, especialmente desde el estallido de la guerra en Ucrania».

Pero advierten de que «el marco internacional está muriendo y uno nuevo aún no ha nacido» y «el mundo necesita a Europa».

Y concluyen afirmando que «esta es la urgencia que los cristianos deben asumir para comprometerse decididamente, dondequiera que estén, con su futuro con la misma profunda conciencia que los padres fundadores». EFE

ccg/sam/ah