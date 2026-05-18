Los organizadores de una nueva flotilla para Gaza denuncian intercepción israelí cerca de Chipre

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Los organizadores de una nueva flotilla para Gaza, que zarpó de Turquía la semana pasada, denunciaron este lunes que las embarcaciones estaban siendo interceptadas por navíos militares de Israel cerca de Chipre.

«Buques militares están interceptando actualmente nuestra flota y fuerzas de las FDI [el ejército de Israel] están abordando en este momento el primero de nuestros barcos a plena luz del día», publicó en X la Flotilla Global Sumud.

Más temprano el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel había advertido que «Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal impuesto a Gaza».

«Israel llama a todos los participantes de esta provocación a cambiar de rumbo y dar inmediatamente la vuelta», había dicho en un mensaje publicado en X.

Se trata del tercer intento en un año de quebrar el bloqueo israelí impuesto a Gaza, devastada por la guerra y enfrentada a graves penurias desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en octubre de 2023.

Unos 50 barcos zarparon el 14 de mayo del suroeste de Turquía en el marco de esta última flotilla.

Las autoridades israelíes rechazan las acusaciones de escasez de ayuda, afirmando que Gaza está «inundada» de ella.

Las fuerzas israelíes ya habían interceptado una flotilla anterior en aguas internacionales frente a las costas de Grecia el 30 de abril, liberando rápidamente en Creta a la mayoría de los activistas a bordo.

Sin embargo detuvieron a dos de ellos, el brasileño Thiago Ávila y Saif Abu Keshek, de origen palestino y nacionalidad española, que fueron trasladados a Israel. Tras varios días de retención e interrogatorios, fueron expulsados el 10 de mayo.

Varias ONG denunciaron detenciones ilegales y afirmaron que los dos hombres habían sufrido malos tratos durante su encarcelamiento en Israel.

Las autoridades israelíes rechazaron estas acusaciones y finalmente no presentaron cargos en su contra.

El ministerio israelí criticó duramente este nuevo intento.

«Esta vez, dos grupos turcos violentos —Mavi Marmara e IHH, este último designado como organización terrorista— participan en esta provocación», afirmó el ministerio.

«El objetivo de esta provocación es servir a Hamás, desviar la atención del rechazo (del grupo) a desarmarse y obstaculizar los avances del plan de paz del presidente (estadounidense Donald) Trump», estimó.

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