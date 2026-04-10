Los países árabes celebran decisión de Gobierno libanés de mantener monopolio de las armas

2 minutos

El Cairo, 10 abr (EFE).- La Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebraron este viernes la decisión del Gobierno libanés de mantener el monopolio exclusivo de las armas en Beirut, en un momento de máxima tensión por los brutales ataques de Israel que se saldaron con más de 300 muertos en diferentes puntos del Líbano.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, dijo en un comunicado que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, a quien le trasladó su apoyo por «las valientes decisiones tomadas por el Gobierno libanés para fortalecer la plena autoridad del Estado en la gobernación de Beirut».

La medida, anunciada ayer tras el Consejo de Ministros del país mediterráneo, también incluye «limitar la posesión de armas exclusivamente a las fuerzas estatales legítimas», recordó Abulgueit, que subrayó que tanto el Estado como el Ejército del Líbano deben cumplir con sus responsabilidades para implementarlo.

Por su parte, el jefe del CCG, Jassim Mohamed al Budaiwi, dijo en otro comunicado que la decisión «representa un paso importante hacia la consolidación de la soberanía del Estado libanés y el fortalecimiento de sus instituciones legítimas», algo que contribuye a «proteger la seguridad de los ciudadanos y residentes».

Tras condenar los ataques israelíes del miércoles en el Líbano, que también afectaron a zonas densamente pobladas de Beirut, el secretario general de la Liga Árabe confirmó «la necesidad de incluir al Líbano en el acuerdo de alto el fuego alcanzado recientemente entre Estados Unidos e Irán».

En este sentido, Abulgueit trasladó a Salam su apoyo a la decisión de su Gobierno para entablar negociaciones directas con Israel para «alcanzar una solución duradera», al tiempo que deseó que «todas las partes involucradas se comprometan a crear las condiciones adecuadas para que estos esfuerzos fructifiquen y tengan éxito».

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, insistió hoy en declaraciones recogidas por la agencia Tasnim que las negociaciones con Estados Unidos, que deben arrancar este fin de semana en Islamabad, dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano. EFE

cgs/jgb