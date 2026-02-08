Los países árabes condenan los recientes ataques de las FAR contra civiles en Sudán

El Cairo, 8 feb (EFE).- Los países árabes calificaron este domingo de «criminales» los recientes ataques de los paramilitares sudaneses Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un convoy de ayuda internacional, así como contra instalaciones civiles y médicas que en los últimos tres días provocaron la muerte de decenas de personas en la región de Kordofán, en el sur de Sudán.

En sendos comunicados en las últimas horas, Egipto, Arabia Saudí, Catar, así como la Liga Árabe hicieron hincapié, sobre todo, en los recientes ataques con drones contra un convoy de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y un autobús de desplazados por la guerra que dejaron al menos al menos 25 muertos, incluidos 8 niños.

«Esas acciones constituyen un crimen de guerra en toda regla según el derecho internacional humanitario, que prohíbe atacar a civiles y privarlos de sus medios de supervivencia», dijo el comunicado de la Liga Árabe, compuesta por 22 países.

Egipto, por su parte, denunció además «un ataque con drones contra un hospital en Kordofán del Sur que causó decenas de muertos y heridos, incluido personal médico».

«Se trata de una obstrucción de las labores de socorro», dijo el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado, mientras que el Gobierno saudí denunció las acciones de las FAR como «criminales» e «injustificables», y el catarí subrayó «la urgente necesidad de proteger al personal humanitario y garantizar la entrega sostenible de ayuda a quienes la necesitan» en Sudán.

Según ONG locales y medios sudaneses, esos ataques fueron perpetrados en los últimos tres días con drones en el marco de los violentos enfrentamientos entres las FAR y el Ejército regular sudanés por el control de la estratégica región de Kordofán.

Las FAR, enfrentadas con el Ejército sudanés en una guerra abierta desde mediados de 2023, negaron en un comunicado su responsabilidad de esas acciones, que consideraron como «parte de una campaña para falsificar la realidad» y «encubrir los crímenes» de las tropas gubernamentales.

Esas acciones, en particular las cometidas contra el convoy del PMA, fueron condenadas también por el asesor estadounidense para asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, quien advirtió en X que la administración del mandatario republicano, Donald «Trump tiene tolerancia cero ante esta destrucción de vidas y de la asistencia financiada por Estados Unidos».

EE.UU, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que componen el llamado «Cuarteto para Sudán», propusieron en septiembre pasado un plan de paz para Sudán que fue aceptado por Jartum y las FAR, si bien el Ejército sudanés exigió apartar a Abu Dabi tras acusar a ese país de ayudar con «mercenarios extranjeros y armamento» a los paramilitares.

El ministerio de Exteriores saudí también hizo referencia en su comunicado a que «algunas partes aún introducen (en Sudán) armas ilegales y mercenarios extranjeros, pese a que afirman que apoyaron una solución política», en alusión velada a su vecino del golfo Pérsico, con el que mantiene actualmente tensas relaciones diplomáticas.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares. EFE

