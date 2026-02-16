Los países árabes e islámicos acusan a Israel de socavar la paz en Cisjordania ocupada

3 minutos

El Cairo, 16 feb (EFE).- Los países árabes e islámicos acusaron este lunes a Israel de socavar los esfuerzos para establecer la paz en Oriente Medio y la solución de dos Estados por sus recientes medidas en Cisjordania, en especial por la reapertura del registro de tierras por primera en ese territorio palestino ocupado desde 1967.

Así se expresaron países como el influyente Arabia Saudí, Egipto y Jordania, además de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) -integrada por 57 Estados, incluidos Irán, Turquía y Pakistán-, que manifestó su «rechazo y condena a esas decisiones que también socavan los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación».

«Tienden a profundizar el control, la colonización y la anexión (de tierras palestinas a Israel), además de reforzar los asentamientos (judíos), cambiar el estatus político y demográfico de las tierras palestinas ocupadas y socavar la solución de dos Estados», uno palestino al lado del israelí, dijo la OCI en un comunicado.

Consideró que las decisiones «ilegales» del Gobierno israelí, en especial la aprobada este domingo para designar tierras en Cisjordania ocupada como «tierras estatales», son «nulas y sin valor conforme al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas».

En este sentido se expresaron también Arabia Saudí y Egipto, este último es mediador entre Israel y los palestinos, y cuyo ministerio de Exteriores calificó de «grave escalada» las últimas medidas israelíes en Cisjordania.

Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico, integrado por Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar y Baréin, además de Arabia Saudí, acusó al Gobierno israelí de tomar «decisiones unilaterales que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región».

El CCG coincidió con la OCI exigir que la comunidad internacional «adopte medidas inmediatas y prácticas para poner fin a estas graves violaciones».

Según el Ministerio de Justicia israelí, el objetivo de la medida israelí es «el registro de extensas áreas» en Cisjordania a nombre del Estado israelí.

Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967, junto con otras tierras árabes, como la meseta siria del Golán y la egipcia Península del Sinaí, aunque esta última fue devuelta a Egipto tras la guerra de 1973 y gracias a los acuerdos de paz entre el país norteafricano e Israel (1979).

Los países árabes e islámicos insisten en que la única solución para el largo conflicto en Oriente Medio es la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, con su capital en Jerusalén Este. EFE

fa/ijm/llb