Los países amazónicos crean un instrumento financiero de 1.000 millones de dólares

Belém (Brasil), 11 nov (EFE).- Siete países amazónicos lanzaron este martes un instrumento financiero con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de movilizar 1.000 millones de dólares para acelerar las inversiones sustentables en la región amazónica.

La iniciativa, liderada por la Red Amazónica de Ministros de Finanzas y Planificación, se formalizó en la cumbre climática de la ONU, la COP30, mediante una declaración conjunta firmada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

El llamado Instrumento del Programa Amazonía Siempre para Ciudades e Infraestructura Resiliente busca generar recursos para acelerar las inversiones en seguridad hídrica, energía limpia e infraestructura urbana resiliente.

El nuevo instrumento utilizará mecanismos financieros «innovadores», como financiación mixta, planes de concesión basados en el rendimiento, mitigación del riesgo cambiario y garantías de sustitución de crédito, según un comunicado conjunto del Gobierno brasileño y del BID.

La ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Tebet, afirmó que este instrumento financiero permitirá dedicar inversiones no solo a los recursos forestales e hídricos, «sino también a los desafíos urbanos, ya que las ciudades albergan a la gran mayoría de la población amazónica».

El programa Amazonía Siempre del BID cuenta con el apoyo de países como Dinamarca, Suecia y Noruega, que han aportado 800 millones de dólares para aumentar su capacidad de préstamo para proyectos de energía limpia, así como con aportes menores de España y de otros fondos.EFE

