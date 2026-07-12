Los países bálticos recuerdan a Graham como un defensor de la unidad transatlántica

Compartir

3 minutos

Riga, 12 jul (EFE).- Representantes de Estonia, Letonia y Lituania expresaron este domingo su pesar y sus condolencias por la muerte del senador republicano estadounidense Lindsey Graham, considerado un firme defensor de Ucrania, la cooperación transatlántica y la seguridad de los países bálticos.

«Me entristece profundamente la muerte del senador Lindsey Graham. Era un gran amigo de Letonia y un firme defensor de la OTAN y de la cooperación transatlántica. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y colegas», publicó en X el presidente letón, Edgars Rinkēvičs.

A él se sumó la ministra de Asuntos Exteriores del país, Baiba Braže, quien escribió que Graham era «uno de los más firmes defensores de la OTAN y de las relaciones transatlánticas, así como de la ayuda a Ucrania para hacer frente a la agresión rusa»

«Se le echará mucho de menos. Acabábamos de volver a vernos brevemente en Ankara, en la cumbre de la OTAN», añadió.

La primera ministra saliente de Lituania, Inga Ruginiene, publicó en X un mensaje en el que afirmó que «Graham fue un fiel amigo de Lituania, un firme defensor de la unidad transatlántica y un comprometido partidario de Ucrania».

«Su dedicación a nuestros valores y nuestra seguridad comunes siempre será recordada», agregó.

El titular de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, que mantendrá su cargo cuando el nuevo Gobierno del primer ministro designado, Mindaugas Sinkevičius, sea confirmado y tome posesión la semana que viene, describió al senador como «un buen amigo de Lituania, un firme defensor de la unidad transatlántica y un férreo partidario de Ucrania».

«Su compromiso con los valores de la democracia, la seguridad y la cooperación internacional le valió el respeto y la gratitud de muchos en toda Europa. Se echará de menos su voz, pero su legado perdurará», afirmó sobre el legislador, de quien su gabinete dijo este domingo que falleció el sábado a los 71 años por una «repentina enfermedad».

El ministro de Asuntos Exteriores estonio, Margus Tsakhna, escribió a su vez en X que «Estonia lo recordará como un fiel amigo, un firme defensor del flanco oriental de la OTAN y un defensor inquebrantable de Ucrania».

Aunque los medios estadounidenses describen a Graham como un leal partidario de las políticas del presidente Donald Trump, en los países bálticos se le recuerda por haber visitado los tres países en diciembre de 2016 en una «gira para la tranquilidad» tras la elección de Trump para su primer mandato (2017-2021).

Graham también apoyó la Iniciativa de Seguridad Báltica, que canalizó grandes cantidades de ayuda militar y apoyo en materia de formación a Estonia, Letonia y Lituania. EFE

jkz-egw/mgr