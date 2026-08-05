Los países bálticos trabajan para reducir migración desde Bielorrusia a través de Letonia

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Riga (Letonia, 5 ago (EFE) – Letonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE), ha estado en primera línea en los esfuerzos por impedir que los migrantes utilicen los tres países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania como puertas de entrada al resto de Europa.

Los intentos frustrados de migrantes para cruzar a Letonia desde Bielorrusia han aumentado drásticamente en los últimos años.

«En 2024, se impidieron 5.388 intentos. En 2025, se impidieron 12.046 intentos. En 2026, ya se han impedido 9.009 intentos de este tipo hasta el 31 de julio», declaró el Ministerio del Interior letón en un comunicado enviado por correo electrónico a EFE.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades letonas por impedir los cruces fronterizos irregulares, ambos países vecinos del báltico central han detenido en su territorio a migrantes que, según afirman, llegaron a través de Letonia y se dirigían a otros lugares de Europa.

Lituania detuvo a 1.829 personas que habían cruzado la frontera exterior de la UE a través de Letonia hasta el 29 de julio, según declaró a EFE Lina Laurinaitytė, jefa de la División de Comunicación del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras (SBGS). Indicó que esta cifra contrasta con las 1288 personas detenidas tras pasar por Letonia en todo 2025.

Ambos países vecinos han enviado a sus guardias fronterizos para ayudar a Letonia a patrullar la frontera del país con Rusia y con Bielorrusia, donde se producen la mayoría de los intentos de cruce.

«Lituania está prestando asistencia operativa a Letonia en respuesta al aumento del número de intentos de cruzar ilegalmente la frontera entre Bielorrusia y Letonia», escribió Laurinaitytė,

«El 30 de julio, el Servicio Federal de Seguridad de Letonia (SBGS) desplegó un grupo adicional de 20 guardias fronterizos en Letonia para reforzar a la Guardia Fronteriza letona en la protección de la frontera exterior de la Unión Europea y la prevención de cruces fronterizos irregulares», agregó.

En Estonia, la cifra más reciente de personas que cruzan ilegalmente la frontera y que han sido detenidas este año asciende a casi 90, según declaró a EFE en un correo electrónico Karl-Johannes Kõiv, portavoz de la Junta de Policía y Guardia de Fronteras (PBGB).

Estonia no comparte frontera con Bielorrusia, y Kõiv explica que los migrantes detenidos en su país han cruzado principalmente a Letonia y luego han sido introducidos de contrabando o han intentado llegar al norte por su cuenta.

CIvo Utsar, subdirector interino de la BPGB, afirma, citado por Kõiv, que «desde Bielorrusia, los migrantes suelen ser introducidos de contrabando a través de la frontera terrestre hacia Letonia (o Polonia, y en menor medida Lituania) utilizando diversos métodos y tácticas».

“En nuestra región, los traficantes proceden principalmente de Letonia, Lituania, Georgia, Bielorrusia y Polonia. También hay personas de Estonia involucradas. Además, existen transportistas que comparten el mismo origen que los migrantes y que han residido en un país de la UE durante un período prolongado”, explica Utsar.

Según el PBGB, el 3 de agosto, 11 guardias fronterizos estonios partieron hacia Letonia para ayudar a sus colegas letones a gestionar la presión migratoria, en una tercera rotación de este tipo de personal.

El Ministerio del Interior de Letonia, confirmó que Estonia está enviando guardias fronterizos adicionales a Letonia y dijo que. «la amenaza híbrida que representa el régimen bielorruso, que instrumentaliza la migración ilegal, se dirige principalmente contra Letonia».

El ministro del Interior letón, Jānis Dombrava, propuso el cierre permanente del único paso fronterizo con Bielorrusia, pero la propuesta fue rechazada en la reunión del gobierno letón del 4 de agosto. EFE

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