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Los países de la CPI destituyen al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida

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Naciones Unidas, 24 jul (EFE).- La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) destituyó este viernes al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.

La destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, superando con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas. EFE

jco/asg/rcf

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