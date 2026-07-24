Los países de la CPI destituyen al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida

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Naciones Unidas, 24 jul (EFE).- La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) destituyó este viernes al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.

La destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, superando con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.

La decisión fue adoptada al término de una sesión extraordinaria celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma examinaron el procedimiento disciplinario abierto contra Khan.

Khan, abogado británico de origen pakistaní que dirigía la Fiscalía desde 2021, negó haber cometido conducta alguna que pudiera calificarse de «inapropiada, no deseada o abusiva» y sostuvo que existía una campaña para apartarlo del cargo tras solicitar en mayo de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró la destitución de Khan y afirmó en la red social X que «el fiscal pensó que su cacería de brujas política contra Israel y sus escandalosas órdenes de arresto distraerían de las graves acusaciones de conducta sexual indebida, pero se equivocó».

La salida de Khan no supone el cierre automático de las investigaciones en curso de la Fiscalía, incluida la relativa a la situación en Palestina, que continuará su tramitación conforme a los procedimientos de la Corte.

La convocatoria de hoy respondió a la recomendación formulada el pasado junio por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, órgano ejecutivo de la CPI, que propuso destituir a Khan y dispuso su suspensión mientras el conjunto de los países decidía si había incurrido en una conducta incompatible con el cargo.

El procedimiento disciplinario se inició tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) sobre las acusaciones formuladas por una antigua colaboradora de Khan, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía.

La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, había pedido al abrir la reunión que el proceso se desarrollara respetando «la privacidad de la persona y de la Corte como institución». EFE

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