Los países de la Liga Árabe coordinarán el domingo una respuesta a los ataques iraníes

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Redacción Internacional, 26 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe celebrarán el próximo domingo una reunión por videoconferencia que se limitará a abordar y concretar una respuesta unificada a los ataques iraníes con misiles y drones contra instalaciones civiles y de energía en los Estados miembros del organismo panárabe en el golfo Pérsico.

Según informaron a EFE fuentes de la Liga, compuesta por 22 Estados, se trata de una reunión ordinaria que había sido programada para preparar la agenda de una próxima cumbre árabe y abordar otros temas y conflictos de Oriente Medio, como el de Gaza, pero «se acordó posponer el debate sobre todas cuestiones y centrarse en las agresiones iraníes».

Se trata de la segunda conferencia ministerial panárabe que aborda ese único tema desde la reunión telemática extraordinaria que los titulares de Exteriores de la Liga celebraron el pasado 8 de marzo, que había sido convocada a petición de Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Omán, Baréin, además de Egipto y Jordania.

En esa cita, el secretario general adjunto del organismo panárabe, Hossam Zaki, señaló que los ataques iraníes «sorprendieron» a varios Estados vecinos del país persa, mientras que el máximo responsable de la Liga, Ahmed Abulgheit, condenó los lanzamientos como una «escalada injustificada» y sostuvo que se trata de un «error» que Irán «debe corregir de forma inmediata».

Desde el inicio hace un mes de la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, la Guardia revolucionaria iraní ha ejecutado una estrategia de represalia masiva no solo contra Israel, sino contra sus vecinos árabes del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.

Los cientos de drones y misiles lanzados hasta ahora tuvieron en su mayoría como principal objetivo instalaciones civiles y de energía, incluidos yacimientos y depósitos de petróleo y gas en sus vecinos árabes, donde se estima que han muerto unas 25 personas, aunque más allá de las vidas humanas, parece claro que el daño económico es el objetivo estratégico de Teherán.

Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin, Omán y Kuwait, que componen la alianza económica y política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), desempeñan un papel central en la economía mundial por su condición de grandes productores y exportadores de petróleo y gas natural.EFE

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