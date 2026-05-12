Los países de la UE abordan cómo escoltar y desminar en Ormuz tras el conflicto

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Bruselas, 12 may (EFE).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) abordaron este martes cómo contribuir a la coalición internacional de países dispuesta a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz una vez termine el conflicto en Irán, con la posibilidad de expandir a la zona las operaciones de su misión naval ‘Aspides’ para escoltar y desminar.

«Actualmente opera en el mar Rojo, pero el área de operaciones es mucho más amplia; sin embargo, en estos momentos no cuenta con suficientes buques. Por eso, los Estados miembros están aportando sus recursos a la operación Aspides, de modo que podamos disponer de más buques para escoltar y también, si es necesario, modificar el mandato para que abarque además las actividades de desminado», indicó en rueda de prensa la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, al término del Consejo de Ministros de Defensa de la UE.

Kallas abogó por dotar a ‘Aspides’ de más recursos como la mejor contribución que la UE puede hacer a la coalición de voluntarios encabezada por el Reino Unido y Francia, con la que hoy mantuvieron una nueva reunión telemática.

«Se trata de una operación naval que ya se encuentra en la región, y su zona de operaciones también abarca esa zona, por lo que solo tenemos que modificar el plan operativo; pero lo que se necesita son más buques, más barcos y, por supuesto, hoy mismo algunos Estados miembros han anunciado que aportarán más buques a esta operación», afirmó.

Agregó que ‘Aspides’ podría pasar de operar en el mar Rojo a hacerlo en el estrecho de Ormuz «cuando las condiciones sean adecuadas».

«Si actuamos juntos como líderes, esa podría ser también nuestra contribución a la coalición de voluntarios. Y realmente creo que esta es la forma en que podríamos hacerlo, la forma más rápida de hacerlo, y también la forma en que podríamos hacer que Europa fuera realmente fuerte en la región, pero también fuerte desde el punto de vista geopolítico», resumió.

Por otra parte, los ministros debatieron la posibilidad de impulsar una nueva misión en el Líbano cuando concluya el mandato de la que tiene desplegada allí la ONU, la FINUL, a finales de año.

«Será necesario algo más, y los ministros han estado debatiendo cómo podría ser. Actualmente estamos estudiando una nueva misión de la UE para ayudar a reforzar el control estatal en el Líbano», apuntó

Apoyo a Ucrania

Los ministros también abordaron hoy con su homólogo de Ucrania, Mijailo Fédorov -por videoconferencia-, el apoyo militar a su país, y Kallas detalló que en junio la UE desembolsará el primer tramo del préstamo de 90.000 millones al país para adquirir drones.

Dos tercios de ese préstamo se destinarán a apoyo militar, mientras que los otros 30.000 millones irán a ayuda macrofinanciera para que Ucrania pueda seguir manteniendo en funcionamiento los servicios y la administración pública.

En la reunión se habló también de la preparación de las garantías de seguridad para Ucrania cuando se alcance una tregua, con medidas que incluyen el refuerzo del centro de satélites de la UE para supervisar el alto el fuego o el rastreo de la flota fantasma rusa, indicó Kallas.

También se abordó cómo ayudar a prevenir la elusión de las sanciones a Rusia, una capacidad que «es evidente que Europa necesita fortalecer».

Por lo que respecta al esperado aumento de la producción por parte de la industria de la defensa comunitarias, la alta representante se dijo «frustrada».

«Los Estados miembros han aportado una importante financiación, pero la producción de la industria de defensa en Europa aún no se ha intensificado. Por lo tanto, necesitamos una reducción más rápida de las armas, así como un suministro más barato y rápido para colmar esas carencias de capacidad», explicó.

Según dijo, en la discusión de hoy entre los ministros y representantes de las empresas, se habló de que la industria «debe cumplir con los plazos y los volúmenes».

«La industria también estaba demostrando cuánto ha aumentado realmente su producción en lo que respecta a munición, a la defensa aérea y a las capacidades críticas. El problema es simplemente que las necesidades de los Estados miembros también han crecido, y sabemos que ya estamos trabajando en algunas de esas cosas, mientras que otras, claramente, tenemos que seguir desarrollándolas», concluyó. EFE

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