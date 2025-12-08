Los países de la UE acuerdan cambios sobre los «países seguros» para acelerar los retornos

Bruselas, 8 dic (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo este lunes sobre dos propuestas legislativas relativas a los «países seguros» dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario.

Por un lado, acordaron un nuevo reglamento que revisa el concepto de tercer país seguro para ampliar las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible. En particular, no exige de manera obligatoria que exista una «conexión» con el país para poder devolver a un migrante.

Por otro, dieron luz verde a la primera lista de países de origen considerados «seguros», que además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como en principio también a los países candidatos a la adhesión.

El acuerdo logrado hoy sobre ambas propuestas supone la posición del Consejo con vistas a la futura negociación con el Parlamento Europeo. EFE

