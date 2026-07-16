Los países de la UE autorizan firmar el acuerdo de asociación con Andorra y San Marino

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Bruselas, 16 jul (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) autorizó este jueves la firma y la aplicación provisional del acuerdo de asociación del bloque con el Principado de Andorra y la República de San Marino, según informó la institución en un comunicado.

El pacto, alcanzado en diciembre de 2023 tras casi una década de negociaciones, prevé el acceso de ambos países al mercado interior de la UE en igualdad de condiciones de competencia y bajo las mismas normas que los Estados miembros.

Establece asimismo un marco para fomentar la cooperación en «ámbitos de interés común», tales como la investigación y el desarrollo, la educación, la política social, el medio ambiente, la protección de los consumidores, la cultura o la cooperación regional.

«Estamos reforzando los lazos con dos de nuestros vecinos más cercanos, sobre la base de normas compartidas, altos estándares y confianza mutua», celebró este jueves el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje en redes sociales.

El acuerdo también tiene en cuenta «la situación particular» de ambos países, así como «las especificidades derivadas de sus relaciones de proximidad con los Estados miembros vecinos de la UE, su geografía, su tamaño y su población relativamente reducida», reza el texto.

Por ejemplo, en el área de servicios financieros, prevé un «acceso progresivo» al mercado europeo que dependerá de que una auditoría confirme la robustez de los marcos reguladores y supervisores de los dos micro-Estados.

Thomas Byrne, secretario de Estado para Asuntos Europeos de Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, declaró por su parte que el pacto «protege el mercado único de la UE, aportando seguridad jurídica, beneficiando a los ciudadanos y garantizando la prosperidad futura de la región y de Europa en su conjunto».

Bruselas abrió en 2015 las negociaciones para un acuerdo de asociación con el Principado de Andorra y las repúblicas de San Marino y Mónaco.

Tras la suspensión de los contactos con Mónaco en septiembre de 2023, Andorra y San Marino concluyeron con éxito sendas negociaciones en diciembre de ese mismo año.

El Ejecutivo comunitario propuso la firma y la entrada en vigor provisional del acuerdo con ambos países el 26 de abril de 2024.

El pacto deberá ser rubricado por los Veintisiete en septiembre antes de la firma oficial del Ejecutivo comunitario en nombre de la UE. Entonces pasará al Parlamento Europeo y, finalmente, será devuelto al Consejo para su conclusión, tras lo cual podrán empezar a aplicarse de manera provisional.

No obstante, la entrada en vigor definitiva dependerá de la ratificación por parte de Andorra, San Marino y cada uno de los 27 Estados miembros. EFE

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