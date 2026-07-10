Los países de la UE deciden restringir indefinidamente la concesión de visados a guineanos

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Bruselas, 10 jul (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) decidieron este viernes restringir por un período indefinido la concesión de visados a ciudadanos de Guinea tras un informe de la Comisión Europea que afirma que el país africano no está cooperando con la repatriación de guineanos en situación irregular en la UE.

«El Consejo ha decidido hoy restringir temporalmente la concesión de visados a los ciudadanos guineanos», indicó en un comunicado el Consejo europeo, añadiendo que la decisión «se produce tras una evaluación realizada por la Comisión, basada en las aportaciones de los Estados miembros, en la que se concluye que la cooperación de Guinea en materia de readmisión de sus nacionales que se encuentran en situación irregular en la UE es insuficiente».

A la práctica, los países de la UE ya no podrán expedir visados de entradas múltiples a los ciudadanos de Guinea, eximir a los solicitantes de visado de Guinea de la obligación de presentar los documentos justificativos exigidos ni eximir del pago de la tasa de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, según el comunicado.

Por otro lado, se alargará el plazo estándar de tramitación de las solicitudes de visado de los 15 días actuales a 45 días.

Este medida se aplicará de forma indefinida, ya que no se ha acordado una fecha de finalización, aunque el Consejo aseguró que se trata de una decisión «temporal».

«El objetivo es animar a Guinea a mejorar la cooperación en materia de readmisión. La Comisión seguirá evaluando los avances que se vayan produciendo», concluyó el comunicado. EFE

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