Los países de la UE eligen al candidato francés para suceder a Campa al frente de la EBA

2 minutos

Bruselas, 4 feb (EFE).- Los países de la Unión Europea nominaron este miércoles al francés Francois-Louis Michaud para suceder al español José Manuel Campa como nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), según han confirmado a EFE fuentes comunitarias.

Michaud, actual director ejecutivo de la misma institución, se ha impuesto al gobernador del banco de Chipre, Constantinos Herodotou, en una votación entre los embajadores de los Veintisiete ante la UE en la que el candidato elegido necesitaba obtener una mayoría simple de los votos.

El Consejo de la UE informará ahora de su selección al Parlamento Europeo, que debe dar luz verde a la elección, tras lo cual la decisión volverá a los Estados miembros para que confirmen definitivamente el nombramiento.

Si recibe el visto bueno, Michaud sustituirá al frente de la EBA por un periodo de cinco años renovable a Campa, que en septiembre pasado anunció que dejaría el cargo por «motivos personales» el 31 de enero de 2026, tres años antes de que la fecha prevista para que concluyese su segundo mandato.

Campa había estado desde mayo de 2019 al frente de la autoridad que coordina la regulación bancaria en Europa y desempeña un papel clave en la realización de las pruebas de estrés a los bancos europeos cada dos años.

El nuevo presidente se incorporará a la EBA, con sede en París, en un momento en el que esta institución ha visto ampliado su mandato para participar de la implementación del nuevo Reglamento sobre los Mercados Europeos de Criptoactivos (MiCA) y la Ley de Resiliencia Digital Operacional (DORA). EFE

