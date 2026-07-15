Los países de la UE piden congelar el presupuesto del bloque para 2027

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Bruselas, 15 jul (EFE).- Los gobiernos de la Unión Europea pidieron este miércoles congelar el presupuesto del bloque para el año 2027 en unos 192.000 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la de las cuentas vigentes que contrasta con el aumento del 3,7 % que ha propuesto la Comisión Europea.

Los Estados miembros defienden que se trata de un «enfoque prudente basado en principios generales coherentes y realistas», según ha informado en un comunicado el Consejo de la UE, institución que representa a los socios comunitarios.

«La posición del Consejo para el presupuesto de la UE en 2027 aseguraría que tenemos capacidad financiera para navegar las complejas realidades geopolíticas actuales que requieren una actuación rápida y decisiva», subrayó el ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, país que ejerce la presidencia de turno del bloque hasta que acabe el año.

En concreto, abogan por fijar un techo de 191.880 millones de euros en compromisos de pago (el límite máximo que el bloque podrá asignar en 2027), frente a los 192.800 millones que fueron acordados para las cuentas de este año. Bruselas, por su parte, propuso elevar esta cifra hasta los 199.900 millones.

Como es habitual, los fondos agrícolas y regionales representan más de la mitad del borrador presupuestario, con 54.000 millones asignados a la PAC, 44.00 millones al fondo de desarrollo regional (FEDER) y al Fondo de Cohesión y 14.500 millones al Fondo Social Europeo.

Además, los Veintisiete quieren destinar 13.800 millones a investigación e innovación, especialmente a través del programa Horizonte Europa (12.800 millones) y reserva también 3.000 millones para el programa de infraestructuras Conectar Europa, 1.00 millones al programa Europa Digital y 2.300 millones para el programa espacial del bloque.

Con respecto a la defensa, los Estados miembros plantean asignar 1.000 millones al Fondo Europeo de Defensa (EDG), 844 millones al programa para la industria de este ámbito (EDIP), 256 millones para apoyar la movilidad militar y 115 millones para estimular la innovación en este sector a través del programa Agile.

En cuanto al medioambiente y la acción climática, abogan por reservar una dotación de 1.300 millones para el Fondo de Transición Justa que financia actuaciones para impulsar la descarbonización de regiones dependientes de los combustibles fósiles y otros 835 millones para el programa LIFE de defensa del medioambiente y la biodiversidad.

Finalmente, apuestan por destinar 5.800 millones a la gestión de fronteras y la gestión de los flujos migratorios, al tiempo que reserva 15.500 millones a distintas actuaciones del bloque en el exterior y 13.650 millones a los gastos administrativos de las instituciones de la UE.

Con todo, el total de pagos previstos por los Veintisiete para 2027 (tanto de compromisos de ese mismo año como de ejercicios anteriores) asciende a 202.000 millones superando así la cifra de compromisos, algo habitual en los últimos presupuestos de cada marco financiero plurianual (MFP). EFE

asa/mb/rcf