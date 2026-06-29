Los países de la UE reclaman más rigor frente a la ciberviolencia contra niñas

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Luxemburgo, 29 jun (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) instó este lunes a los Estados miembros y a la Comisión Europea a aplicar con mayor firmeza la legislación europea ya vigente para frenar la violencia en línea contra niñas y mujeres jóvenes, ante lo que los países describen como una «creciente prevalencia» de este fenómeno.

En unas conclusiones aprobadas hoy en el Consejo de Empleo y Política Social (EPSCO), que reúne a los ministros del ramo de los Veintisiete, se pide a los Estados miembros que exijan a las plataformas online y redes sociales que moderen sus contenidos «eficazmente» y financien a los llamados «alertadores de confianza» dedicados a detectar material ilegal, apoyándose para ello en normas ya vigentes como los reglamentos de Servicios Digitales (DSA) y de Inteligencia Artificial (IA).

«Recomendar sistemas que amplíen la violencia o falsificaciones profundas que se usan como armas, imágenes no consensuadas, íntimas: se trata de elecciones de diseño y realmente necesitan ser hechas de manera diferente», afirmó la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Empleos de Calidad de la Comisión, Roxana Mînzatu, durante el debate.

El texto no crea ninguna obligación legal nueva, sino que fija una agenda de prioridades: la prevención a través de la alfabetización digital; un apoyo «centrado en la víctima» que ofrezca «salud mental», «ayuda legal» y «maneras fáciles y seguras para reportar», y la exigencia de que plataformas y desarrolladores de IA cambien el «ambiente digital» en sí mismo, según Mînzatu.

En representación de las comunidades autónomas españolas intervino la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín Díez de Baldeón, que acogió «con satisfacción» las conclusiones y reclamó que la alfabetización digital «no se enfoque únicamente en las niñas», sino también en su entorno: «niños, familias y profesionales del ámbito educativo y social».

Pidió además «mecanismos de disuasión como mensajes de advertencia previos» para evitar la violencia en línea y reclamó que las víctimas tengan «acceso a servicios especializados adaptados a su edad» con atención psicológica, jurídica y social, así como «mecanismos de denuncia sencillos» que eviten la revictimización.

El texto reclama dotar a colegios y familias de software de control parental gratuito y formación específica, y pide investigar las raíces de este fenómeno, señalando expresamente el papel del discurso de odio sexista que circula en comunidades de la llamada «manosfera» y movimientos «incel».

Las conclusiones se basan en un informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), según el cual la violencia en Internet afecta de forma desproporcionada a niñas y mujeres jóvenes, a menudo desde que empiezan a usar redes sociales.

Clea Papaellina, la viceministra de Bienestar Social de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, calificó el texto de «hito crucial». EFE

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