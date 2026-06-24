Los países de la UE respaldan hacer más atractivo el plan de pensiones paneuropeo

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Bruselas, 24 jun (EFE).- El Consejo de la UE -los países miembros- acordó este miércoles su mandato negociador sobre la revisión del producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP) para hacer más atractivo este plan de pensiones privadas comunitarias.

El PEPP es un producto de pensiones personales voluntario a escala de la UE, establecido en 2019 para complementar los sistemas públicos y de pensiones de empleo existentes, así como los planes de pensiones privados nacionales.

La Comisión Europea propuso en 2025 enmendar la regulación sobre los PEPP debido a su baja acogida en el mercado, entre otros motivos, por su complejidad, las restricciones a los costes e inversiones autorizados o la falta de un trato fiscal favorable, según la propuesta.

Para paliar estos problemas, propuso crear dos categorías: un plan «básico» cuyas inversiones serían casi exclusivamente (95 %) en productos «sencillos» como acciones, fondos cotizados o bonos, y podría suscribirse sin necesidad de asesoría financiera, y un plan «a medida» que podría incluir activos más complejos y requeriría asesoría.

«Cuando se aprovechan correctamente, los planes de pensiones paneuropeos tienen el potencial de ampliar las oportunidades de inversión para la jubilación, al mismo tiempo que canalizan capital hacia la economía productiva en sentido amplio. Por eso esta propuesta es una parte fundamental de los objetivos más amplios de la unión de ahorro e inversión», valoró en un comunicado el ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, cuyo país ostenta este semestre la presidencia del Consejo.

Fiscalidad, supervisión y rendimiento

El texto pactado retira las propuestas sobre el trato fiscal de los PEPP, que buscaban obligar a los Estados miembros a darles el mismo tratamiento que a otros planes privados a nivel nacional, según la nota de prensa.

También revoca el refuerzo de poderes de supervisión que la Comisión buscaba para la EIOPA -la autoridad europea de seguros y pensiones-, para «evitar costes de cumplimiento donde sea posible y garantizar tiempo suficiente para desarrollar» una arquitectura de supervisión comunitaria ‘ad hoc’.

Además, la posición sustituye la exigencia de que cada PEPP demuestre formalmente que sus rendimientos justifican sus costes por un régimen de gobernanza de producto genérica.

No obstante, la posición de los países sí mantiene eliminar la obligación de asesoramiento de inversión obligatorio para los PEPP básicos, que solo deberá prestarse a petición del cliente.

Esto «resulta crucial para convertir los PEPP básicos en productos de ‘solo ejecución’ que puedan distribuirse en línea, reduciendo costes y ofreciendo un producto de pensiones adaptado a la era moderna», según el comunicado.

Además, apoya los límites de inversión para PEPP básicos propuestos por la Comisión -con flexibilidad del 5 % hacia activos alternativos- y suprime el límite del 1 % en comisiones vigente.

La posición aprobada hoy es el mandato del Consejo para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo, que aún debe fijar su postura. EFE

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