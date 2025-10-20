Los países de la UE respaldan prohibir las compras de gas y petróleo ruso en 2028

Luxemburgo, 20 oct (EFE).- Los países de la Unión Europea respaldaron hoy, con la oposición de Eslovaquia y Hungría, la propuesta de la Comisión Europea para adelantar a 2028 la desconexión de la UE de las importaciones de hidrocarburos rusos, normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que quiere acelerar un año más.

«Se trata de una decisión muy importante, un día muy importante», dijo tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los Veintisiete el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien aseguró que el Ejecutivo ayudará en la transición «a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación».

Los Estados miembros, con un amplio apoyo y algunas reservas específicas, secundaron la propuesta de la Comisión Europea que, presionada por Estados Unidos, planteó que la UE acabe con los contratos de gas ruso a corto plazo en 2027, y un año después con los acuerdos a largo plazo, tanto por gasoducto como por barco. EFE

