Los países de la UE respaldan prohibir las compras de gas y petróleo ruso en 2028

Luxemburgo, 20 oct (EFE).- Los países de la Unión Europea respaldaron este lunes, con la oposición de Eslovaquia y Hungría, la propuesta de la Comisión Europea para adelantar a 2028 la desconexión de la UE de las importaciones de hidrocarburos rusos, normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que quiere acelerar un año más.

«Se trata de una decisión muy importante», dijo tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los Veintisiete el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien aseguró que el Ejecutivo ayudará en la transición «a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación».

Los Estados miembros, con amplio apoyo y algunas reservas específicas, secundaron la propuesta de la Comisión Europea que, presionada por Estados Unidos, planteó que la UE acabe con los contratos de gas ruso a corto plazo en 2027, y un año después con los acuerdos a largo plazo, tanto por gasoducto como por barco.

El Consejo plantea que las modificaciones de los contratos solo se permitan por razones operativas sin aumentar volúmenes, con algunas flexibilidades para los países sin acceso al mar, y propone simplificar las obligaciones aduaneras con un sistema de autorización previa y exenciones para determinados orígenes.

Las capitales deben negociar ahora con el Parlamento Europeo, que quiere adelantar un año el calendario, con la intención de cerrar el texto antes de fin de año.

Sin unanimidad

Desde la invasión de Ucrania la UE ha prohibido las compras a Rusia de carbón y de casi todo el petróleo, pero no del gas. No obstante, antes de la guerra la Unión compraba a Moscú el 45 % del gas que consumía y ha rebajado ese volumen hasta niveles que actualmente rondan el 13 %.

El nuevo paso supone la ruptura total, y más rápido de lo previsto, lo que genera inquietud. Es el caso de Grecia, que subrayó que apoya «completamente» la desconexión pero pidió «medidas para corregir las perturbaciones del mercado».

En cambio, Eslovaquia, uno de los mayores aliados de Rusia en la UE votó en contra, argumentando que comprometería su seguridad energética. Lo mismo hizo Hungría, con más énfasis.

«Se va a matar al suministro energético de Hungría (…). No tiene nada que ver con la política, con Rusia, con la guerra en Ucrania, aquí hablamos de matemáticas (…). La infraestructura restante es insuficiente», dijo en el debate ministerial el titular húngaro, Péter Szijjártó.

Aseguró que el petróleo que podría recibir a través de Croacia no sería suficiente y dejaría a Budapest sujeta al «monopolio» de una sola vía de suministro y un tránsito con tasas elevadas.

La posición de Hungría recibió críticas de otros socios, como la propia Croacia, que garantizó que tiene «plena capacidad» de abastecer a Budapest, y aseguró que la ruptura con Moscú es lo que debe hacerse, tanto «a nivel económico como a nivel moral».

Protestó también Letonia, un Estado báltico fronterizo con Rusia que se preguntó si hace falta otra «tragedia» para acabar con la dependencia energética de Moscú.

«No estamos aquí para hablar de matemáticas ni números, aunque sean importantes, sino de valores», dijo Polonia.

Otros países, como la presidencia danesa de turno del Consejo de la UE, celebraron que el bloque comunitario vaya a «dejar de financiar la máquina de guerra de Rusia» y aprovechó para subrayar que «la energía que consumimos tiene que alejarse de los combustibles fósiles».

El acuerdo es «el principio de una transición» hacia una economía descarbonizada, dijo el ministro de Clima y energía de Dinamarca, Lars Aagaard.

En la misma línea se posicionó España, a través del secretario de Estado de Energía de España, Joan Groizard, quien subrayó que «la energía no puede ser un arma de guerra» y mostró su apoyo al texto porque es «de alcance europeo» y contiene medidas «jurídicamente solventes».

El titular español abogó por profundizar más en la descarbonización, no sólo en la diversificación de suministradores de gas, un recurso que apenas existe en la UE.

«No se puede dejar que un tercer país esté en disposición de chantajear a Europa en términos energéticos. No es suficiente con sustituir una dependencia energética por otra dependencia energética», dijo Groizard.

En la rueda de prensa posterior al consejo, el ministro danés reconoció que «ser dependiente no es deseable y Europa es muy dependiente en combustibles fósiles.

«No hay solución fácil a eso», dijo la presidencia danesa del Consejo, que agregó que la solución vendrá a largo plazo con energía renovable autogenerada en la UE.

El Comisario de Energía respaldó ese planteamiento y agregó que el Ejecutivo está trabajando «muy, muy duro con los Estados miembros para ayudarles de forma que no haya ningún problema de seguridad de suministro ni subidas de precio». EFE

