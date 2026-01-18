Los países europeos amenazados por Trump con aranceles por Groenlandia prometen «permanecer unidos»

Varios dirigentes de Europa criticaron este domingo la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los países europeos que se oponen a que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia y alertaron que estas presiones socavan las relaciones transatlánticas.

Los ocho países europeos que están en la mira de Estados Unidos por desplegar una misión militar en este territorio danés del Ártico esta semana, declararon en un comunicado conjunto este domingo que «permanecerán unidos».

En respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a Groenlandia para una misión de entrenamiento.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace un año, el mandatario republicano insiste en querer tomar el control de la enorme isla, alegando motivos de seguridad nacional, ya que de no hacerlo lo ocuparían Rusia o China.

Trump agitó el viernes la amenaza de aranceles y el sábado intensificó sus advertencias.

«Estos países, que están jugando a un juego extremadamente peligroso, han introducido un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible», escribió Trump en su red Truth Social.

Irritado por este despliegue de fuerzas militares de los europeos, Trump amenazó a estos países con imponerles nuevos aranceles hasta que «se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia».

Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían elevarse al 25% el 1 de junio.

Los ocho países concernidos respondieron en un comunicado conjunto afirmando que «las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral descendente».

«Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía», añadieron.

– «Chantaje» –

Antes de la respuesta conjunta, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, alzaron el tono contra las amenazas de Trump.

El presidente de Francia señaló que tiene intención de solicitar que se active el Instrumento Anticoerción de la Unión Europea, cuya aplicación requiere una mayoría cualificada.

Este mecanismo está diseñado para luchar contra las amenazas económicas de miembros externos al bloque. Permite, entre otros, congelar el acceso a los mercados públicos europeos o bloquear determinadas inversiones.

Por su parte, Meloni aseguró haber hablado con Trump para trasladarle que, a su juicio, sus amenazas de imponer nuevas tasas aduaneras a varios países europeos eran un «error».

El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, también calificó esas advertencias de «incomprensibles» e «inapropiadas».

«Lo que está haciendo ahora mismo es chantaje», afirmó Van Weel en el programa televisivo WNL Op Zondag.

Noruega, que no es miembro de la UE pero es uno de los ocho países amenazados por las sanciones, afirmó que «por el momento» no prevé represalias contra las importaciones estadounidenses.

«Creo que hay que reflexionar bien para evitar una guerra comercial que se dispararía en una espiral infernal», declaró el primer ministro, Jonas Gahr Støre, al canal de televisión NRK.

– Reunión de emergencia de la UE –

Paralelamente, los embajadores de la Unión Europea sostendrán una reunión de emergencia este domingo en Bruselas y Macron tiene previsto mantener un encuentro con sus homólogos europeos para abordar esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Asimismo, el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia, tres aliados cercanos y miembros de la OTAN, para discutir el fortalecimiento del papel de la Alianza en la seguridad de la región ártica.

El canciller estará en Oslo el domingo, antes de trasladarse el lunes a Londres y el jueves a Estocolmo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos.

Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para tomar una isla que es parte del territorio de uno de sus socios, Dinamarca.

Miles de personas protestaron en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, el sábado para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando «¡Groenlandia no está en venta!».

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.

