Los países iberoamericanos acuerdan actualizar su Carta Cultural para avanzar en derechos

4 minutos

Barcelona (España), 28 sep (EFE).- Los países iberoamericanos han acordado actualizar su Carta Cultural para avanzar en equidad de género, derechos culturales y digitales, según indica la declaración aprobada en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, celebrada este domingo en la ciudad española de Barcelona.

La declaración, consensuada por los 22 países, busca responder a los actuales retos del sector y apunta a la necesidad de vincular la cultura con la sostenibilidad ambiental.

Barcelona acogió hoy la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, durante la cual los 22 países de la región reafirmaron su compromiso con la cultura como eje y pilar estratégico del desarrollo sostenible, motor de cohesión social y fortalecimiento democrático en la región.

El acuerdo se traduce en una declaración que se elevará a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se celebrará el próximo año en Madrid.

En la declaración, se insta a actualizar la actual Carta Cultural Iberoamericana para responder a los retos del sector en ámbitos como la equidad de género, la diversidad, la transformación digital, los derechos culturales y la conexión entre cultura, clima y sostenibilidad.

Proceso participativo para actualizar la Carta Cultural

El proceso de actualización de la Carta será participativo, bajo la coordinación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, que ejerció de anfitrión, señaló que los ministros de Cultura tienen hoy «la responsabilidad de enviar un mensaje claro», que la cultura no puede ser algo secundario en la XXX Cumbre, sino que debe ser «un tema propio y central, reconocido como lo que es: una dimensión imprescindible para la democracia, la sostenibilidad y la justicia social».

La Conferencia acordó refrendar su compromiso financiero y técnico con los 14 programas de cooperación cultural, impulsar la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, así como actualizar la Agenda Digital Cultural Iberoamericana.

En el encuentro también se abordó la creación de mecanismos innovadores de financiamiento, incluido el futuro Fondo Iberoamericano de Garantías Recíprocas, que facilitará recursos para las industrias culturales y creativas, a fin de favorecer la inversión en proyectos con impacto social y económico».

Apoyar a las industrias culturales y creativas

El documento aborda, entre otros temas, apoyar a las industrias culturales y creativas, y para ello se ratificó el compromiso con el Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), de la OEI.

También impulsar nuevas iniciativas regionales: se acordó avanzar en la formulación de un Estatuto Iberoamericano de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura, fortalecer el Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, ambas instancias de la OEI.

Los representantes de los países iberoamericanos coincidieron en la necesidad de promover una visión regional que vincule cultura y sostenibilidad ambiental, articulando saberes tradicionales, ciencia e innovación, de cara a la participación en la COP30 de Belém do Pará (Brasil).

Los representantes de los 22 países también señalaron que MONDIACULT -la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre-, es «una gran oportunidad para avanzar en el diseño de políticas culturales acordes a los desafíos actuales».

En ese sentido, elevaron a la Unesco un comunicado conjunto que refleja la visión iberoamericana ante estos desafíos.

La SEGIB confirmó su adhesión al Foro de Alto Nivel del Grupo para la Acción Climática desde la base cultural. EFE

